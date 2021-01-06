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.. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء"

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بالفيديو.. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء" .. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء"
قال لمن دافعوا عن في فترة الخلاف: "لا تستحوا من أحد أنتم سويتم الصح"

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ذهب إلى العلا، وحملها فوق كتفه إلى العلياء، مشيرًا إلى أنه جاء بها من التاريخ والجغرافيا، ووضعها كعلم من علوم المستقبل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الخلاف السعودي - القطري بيّن لنا كل واحد ماذا يحتاج، كما أكد عمقنا ومحبتنا. مضيفًا بالقول: "أقول لمن كانوا يدافعون عن السعودية في فترة الخلاف: لا تستحوا من أحد، أنتم سويتم الصح".

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه لم يلعب فريق على النهائيات في هذه الخمس مثلما لعب الاتحاد، وأكثر من سلم فيها على يد الملك سلمان هو الاتحاد. مضيفًا بالقول: "‫الاتحاد سيكون من الأربعة الأوائل في الدوري. وإدارة الاتحاد لا تفكر في الدوري، بل في آسيا، وإن شاء الله أرى ‫السومة يلبس القميص الاتحادي".

كما أكد "العرفج" أنه إذا تخلص الإنسان من التبرير وخلق الأعذار سيكون ناجحًا بنسبة 90 %، موضحًا بالقول: "لا تصدق أنك لا تستطيع تجنب الوقوع في الخطأ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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