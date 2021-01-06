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"أقوى دول العالم لعام 2021".. العظمى عاشراً والأولى عربياً وإسلامياً

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"أقوى دول العالم لعام 2021".. السعودية العظمى عاشراً والأولى عربياً وإسلامياً "أقوى دول العالم لعام 2021".. العظمى عاشراً والأولى عربياً وإسلامياً
بناء على عوامل منها: الاستقرار السياسي والتأثير الاقتصادي وميزانية الدفاع والأسلحة

حلت المملكة العربية في المركز الـ11 عالمياً والأول إسلامياً وعربياً في تصنيف أقوى دول العالم لعام 2021.

وتتقدم السعودية في التصنيف على 179 دولة عالمية، من بينها كندا وتركيا وأستراليا وإيطاليا والسويد وإسبانيا وإيران واليونان وأوكرانيا ومصر والبرازيل وغيرها في التصنيف السنوي الذي يصدر عن المجلة العالمية " ceoworld ".


ويأتي تصنيف "ceoworld" بناء على عوامل عدة منها: الاستقرار السياسي والتأثير الاقتصادي وميزانية الدفاع وأسلحة الدولة والتحالفات العلمية والقوة العسكرية والتأثير العالمي.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من بين 190 دولة، وتلتها الصين وروسيا ثانياً وثالثاً، أما في المراتب الثلاثة الأخيرة جاءت ميانمار وإثيوبيا وأنجولا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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