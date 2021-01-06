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مصراوي Masrawy



كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مجموعة من النصائح لتغذية صحية تساعد جسم الإنسان على الوقاية من الأمراض.

وجاءت النصائح وفق الفيديو المنشور على النحو التالي:

- الحرص على شرب السوائل من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا.

- يعتبر الماء هو الخيار الأفضل لكن يمكن استبداله بعصائر الفواكه الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل نحل.

- قسم طبقك إلى نصف خضروات وفواكه طازجة (ربع بروتين لحوم أو دواجن أو أسماك أو بيض أو بقوليات - ربع حبوب أرز أو مكرونة أو خبز).

- تناول منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم مع وجبتك.

- الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين المهم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية.

- الكالسيوم مهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

- لا تنسى أن الجبن القريش والأبيض قليل الملح أفضل من الأجبان المصنعة.

- قلل من تناول الدهون الصحية غير المشبعة وغير المصنعة مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا.