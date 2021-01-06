أخبار عاجلة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض -
"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر -
البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية -
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة -
"سعودي" يقدم اختراعاً لإعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية "ذاتياً" -
"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني -
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا -
تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ 8 فبراير -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

منها الجبن القريش.. الصحة تعلن قائمة أطعمة تساعد في الوقاية من الأمراض ""

Print
منها الجبن القريش.. الصحة تعلن قائمة أطعمة تساعد في الوقاية من الأمراض "فيديو" منها الجبن القريش.. الصحة تعلن قائمة أطعمة تساعد في الوقاية من الأمراض ""

مصراوي Masrawy

11:01 م الأربعاء 06 يناير 2021


كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مجموعة من النصائح لتغذية صحية تساعد جسم الإنسان على الوقاية من الأمراض.

وجاءت النصائح وفق الفيديو المنشور على النحو التالي:

- الحرص على شرب السوائل من 8 إلى 10 أكواب من يوميا.

- يعتبر الماء هو الخيار الأفضل لكن يمكن استبداله بعصائر الفواكه الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل نحل.

- قسم طبقك إلى نصف خضروات وفواكه طازجة (ربع بروتين لحوم أو دواجن أو أسماك أو بيض أو بقوليات - ربع حبوب أرز أو مكرونة أو خبز).

- تناول منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم مع وجبتك.

- الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين المهم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية.

- الكالسيوم مهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

- لا تنسى أن الجبن القريش والأبيض قليل الملح أفضل من الأجبان المصنعة.

- قلل من تناول الصحية غير المشبعة وغير المصنعة مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية