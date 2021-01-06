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لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

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لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:08 م الأربعاء 06 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية الملاحين التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالبكاء والدموع، ووسط جنازة مهيبة، جنازة ربة منزل، ونجلها الشاب، اللذين لقيا مصرعهما اختناقًا بالأدخنة الناتجة عن حريق بمنزلهما الكائن بالقرية.

واحتشد العديد من أهالي القرية، والقرى المجاورة لها، في مدخل القرية، انتظارًا لوصول الجثتين، قادمين من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب الانتهاء من عملية تشريحهما.

وكان المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق، أمر بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة ميرفت محمود الملاح، 46 عامًا، ربة منزل، ونجلها أمجد جمال محمد الملاح، 18 عامًا، لبيان أسباب وفاتهما، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من عملية التشريح.

تعود التفاصيل عندما رصدت غرفة طوارئ الصحة في كفر الشيخ، مصرع ربة المنزل، ونجلها، إثر حدوث اختناقهما في حريق شب بمسكنهما بقرية الملاحين، نتيجة ماس كهربائي من الدفاية.

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