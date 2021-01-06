ضبط مصنعين مخالفين لمنتجات اللحوم في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

شنت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة مشتركة بقرى مركز منوف، بمشاركة رئاسة مجلس مدينة منوف، والطب البيطري، والرقابة التموينية، تمكنت من ضبط مصنع للبسطرمة بقرية بهواش، ومصنع لمنتجات اللحوم سريعة التجهيز بقرية برهيم.

وقال أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، إن الحملة ضبطت أيضًا جزار يعرض لحومًا مذبوحة خارج السلخانة بقرية سدود، وإجمالي الكميات المضبوط حوالي 350 كيلو جرام من مختلف المنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تحررت المحاضر اللازمة، فضلاً عن إحالة القضايا للنيابة العامة لإعمال شئونها.