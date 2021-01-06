"حياة كريمة" توزع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

مصراوي Masrawy
11:00 م الأربعاء 06 يناير 2021
المنيا - محمد النادي:
وزّعت مؤسسة حياة كريمة، 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، على القرى الأكثر احتياجًا داخل مراكز محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم، إنه يُجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتوزيع بصورة عادلة ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، إن توزيع الكراتين جرى بعدد من قرى مركزي المنيا، وديرمواس، بحضور رؤساء المدن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.