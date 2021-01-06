"حياة كريمة" توزع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

وزّعت مؤسسة حياة كريمة، 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، على القرى الأكثر احتياجًا داخل مراكز محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم، إنه يُجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتوزيع بصورة عادلة ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، إن توزيع الكراتين جرى بعدد من قرى مركزي المنيا، وديرمواس، بحضور رؤساء المدن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.