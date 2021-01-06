محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان مطران بنها قبيل القداس (صور)

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت كنائس محافظة القليوبية، إقامة قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، دون حضور مصلين من المواطنين، وتواجد الكهنة وعدد قليل من الشماسية، وفق الإجراءات والتعليمات لأداء القداس والصلوات.

وتوجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، لتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، إلى كنيسة العذراء قبيل القداس مباشرة، إذ وجها التهاني في حضور الدكتور محمد الفيومي، وعمرو درويش، عضوا مجلس النواب.

وأعرب الأنبا مكسيموس عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا أن صلاة العيد اليوم من أجل مصر أن تكون في سلام ونعمة دائمة، وأن يحفظها الله من شر هذا الوباء.

وأكد المحافظ على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.