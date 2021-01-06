رئيس الأركان الأمريكي يوقع قرار إرسال قوات الحرس الوطني لحماية الكونجرس

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مصراوي Masrawy

وكالات:

وقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وأكد ‏مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن هويته، لشبكة "سكاي نيوز عربية" مساء الأربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعًا.

هذا واقتحم عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

من جانبه رفض وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، مساء الأربعاء، طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن، التي تشهد احتجاجات عارمة لأنصار ترامب رفضًا لنتيجة الانتخابات.

ورفض ميلر نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، الذي اقتحم مساء اليوم من قبل أنصار ترامب.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عدد من أنصاره بمنى الكونجرس.

وكثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عدد من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس، واعتلى آخرون منصة بمنبى الكابيتول وضعت لتنصيب بايدن، وأطلقت الشرطة عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الكونجرس.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره الذين يحتجون أمام مبنى الكابيتول والكونجرس، رفضًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى التظاهر السلمي.

وغرد ترامب عبر تويتر، داعيًا أنصاره إلى التظاهر السلمي ومساعدة قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون.

بدوره أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس".