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جمهوريون يدعون لوقف "مهزلة" أنصاره ويصفون محاولاتهم بـ"الانقلاب"

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جمهوريون يدعون ترامب لوقف "مهزلة" أنصاره ويصفون محاولاتهم بـ"الانقلاب" جمهوريون يدعون لوقف "مهزلة" أنصاره ويصفون محاولاتهم بـ"الانقلاب"

مصراوي Masrawy

10:49 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

دعا عدد من المشرعين الجمهوريين، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، الاربعاء، إلى وقف "المهزلة" التي تحدث في واشنطن بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس، وتسببهم في توقف أعمال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات بفوز جو بايدن، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إن على ترامب دعوة أنصاره إلى إخلال الكونجرس والحد من المهزلة التي تحدث في شوارع واشنطن.

وقال السيناتور الجمهوري آدم كينزينجر إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول أججتها نظريات المؤامرة، واصفا إياها بأنها "حقيرة تماما". واصفًا ما يحدث من أنصار ترامب بمحاولة "انقلاب".

فيما وصف السناتور الجمهوري المؤيد لترامبذ، مايك جالاجر، اقتحام انصار ترامب لمبنى الكونجرس بأنها "جنون".

وأكد ‏مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن هويته، لشبكة "سكاي نيوز عربية" مساء الاربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعًا.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وأشهر عددًا من قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعيين منهم.

فيما خرجت كامالا هاريس نائبة الرئيس جوب بايدن، ومايك بنس نائب ترامب الذي كان يترأس جلسة التصديق على نتائج الانتخابات من الكونجرس بعد اقتحام انصار ترامب.

من جانبه رفض وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، مساء الأربعاء، طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن، التي تشهد احتجاجات عارمة لأنصار ترامب رفضًا لنتيجة الانتخابات.

ورفض ميلر نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، الذي اقتحم مساء اليوم من قبل أنصار ترامب.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره بمنى الكونجرس.

وكثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس، واعتلى آخرون منصة بمنبى الكابيتول وضعت لتنصيب بايدن، وأطلقت الشرطة عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الكونجرس.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره الذين يحتجون أمام مبنى الكابيتول والكونجرس، رفضًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى التظاهر السلمي.

وغرد ترامب عبر تويتر، داعيًا أنصاره إلى التظاهر السلمي ومساعدة قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون.

بدوره أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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مصراوي Masrawy

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