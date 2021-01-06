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"الوزراء القطري" يُرحب بنتائج قمة العُلا وما سادها من روح أخوية

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"الوزراء القطري" يُرحب بنتائج قمة العُلا وما سادها من روح أخوية "الوزراء القطري" يُرحب بنتائج قمة العُلا وما سادها من روح أخوية
أكد أنها أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك

أعرب مجلس الوزراء بدولة قطر اليوم، عن ترحيبه بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء في محافظة العُلا بالمملكة العربية .

وأكد المجلس أن "قمة العُلا" وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.

وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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