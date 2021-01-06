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الإطاحة بـ5 موظفين بشركة أمنية تواطؤا في التخطيط لسرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال بعسير

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الإطاحة بـ5 موظفين بشركة أمنية تواطؤا في التخطيط لسرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال بعسير الإطاحة بـ5 موظفين بشركة أمنية تواطؤا في التخطيط لسرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال بعسير
تم إيقاف جميع المتهمين واستكمال الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم للنيابة العامة

الإطاحة بـ5 موظفين بشركة أمنية تواطؤا في التخطيط لسرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال بعسير

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (5) مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطُئهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم (مواطن بالعقد الرابع من العمر، سبق له العمل بالشركة) بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وأوضح المتحدث الدباش أن إجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة الـ4:50 مساء يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ أسفرت -بتوفيق الله- عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة، ومتابعة منفّذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة (شرطة محافظة جدة)، والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته، وذلك في وقت وجيز. وقد تم إيقاف جميع المتهمين، واستكمال الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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