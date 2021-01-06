مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالحادث، وتبين من التحريات الأولية وقوع التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 30 دائرة مركز شرطة أخميم.

نتج عن الحادث مصرع كل من ناصر حامد عبدالعظيم، 40 عامًا، ومطاوع رضوان مطاوع، 59 عامًا، وفادي نبيل إسرائيل، 19 عامًا، وربيع عبدالعظيم ربيعي، 58 عامًا، يقيمون بالسويس، وإصابة كل من سعيد حامد عبدالعظيم، 37 عامًا، ورجب عبداللطيف شعبان، 53 عامًا، وعبدالعليم أبو الحمد، 25 عامًا، ومحمد رياض أحمد، 23 عامًا، وعمرو البدري محمد، 31 عامًا، يقيمون بالسويس.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.