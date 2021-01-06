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جى بي سي نيوز :- أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن الذي يحتفل بمئوية الدولة هذا العام سيواصل مسيرة البناء، بما يمتلكه من أفكار وفرص تهدف إلى النهوض بالمجتمع الأردني وتعزيز مكانة المملكة في الإقليم والعالم.

وعبّر جلالته خلال لقائه اليوم الثلاثاء، شخصيات من محافظات عدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن اعتزازه باستهلال العام الجديد في مواصلة لقاء الأهل من أبناء الوطن وبناته.

وأشاد جلالة الملك خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الحسينية بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمملكة، ما أدى إلى تحسن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة، مُنبهاً في الوقت ذاته إلى أن الحرب على "كورونا" لم تنتهِ بعد.

وأشار جلالة الملك إلى جهود الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في افتتاح المستشفيات الميدانية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجميع والتوعية حول لقاح "كورونا".

وهنأ المتحدثون جلالة الملك بمناسبة مئوية الدولة الأردنية التي بُنيت بعزم الأردنيين وقيادة الهاشميين، مستعرضين مساهمات قادة بني هاشم وإنجازاتهم على مدى العقود الماضية.

وأكد متحدثون أهمية معالجة آثار جائحة "كورونا" على القطاع السياحي، مثمنين في الوقت ذاته الجهود الرسمية السريعة في بناء المستشفيات الميدانية.

وأشار متحدثون إلى أهمية الاهتمام بالأرشيف الوطني والتوثيق، فيما شدد آخرون على أهمية طرح تخصصات جديدة بالجامعات الأردنية خاصة المهنية، منوهين بتعزيز أدوات التعليم الإلكتروني.

من جهته، قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن المقترحات التي عُرضت خلال اللقاء ستنقل إلى الحكومة، مشيراً إلى أن طروحات متعلقة بالمئوية سيجري تضمينها لخطة عمل اللجنة العليا المشكلة لغايات احتفالات المئوية.

وحضر اللقاء مستشارة جلالة الملك للسياسات، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.