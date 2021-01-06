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التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم

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التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم

التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة الأستاذ علي الشايعي رسمياً إجراءات تجديد عقد اللاعب ريان الموسى لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويأتي قرار تجديد عقد قائد الفريق بناء على توصية من الجهاز الفني لفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قدم للتعاون عام 2018 من النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، وكسب ثقة مدربي الفريق بوجوده أساسياً، قبل أن يصبح قائداً للفريق الأصفر.

من جهة أخرى أدى الفريق الكروي الأول بالنادي اليوم تدريباته الاعتيادية بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل.

حيث فرض المدرب عدداً من التمارين اللياقية المكثفة رفقة المعد البدني، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين لكي تؤدي عدداً من الجمل الفنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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