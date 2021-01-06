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المرور: إغلاق الطريق الدولي "دمياط - بلطيم" بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

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المرور: إغلاق الطريق الدولي "دمياط - بلطيم" بسبب الشبورة وانعدام الرؤية المرور: إغلاق الطريق الدولي "دمياط - بلطيم" بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

مصراوي Masrawy

10:06 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، عن إغلاق الطريق الرابط الدولي دمياط المتجه إلى بلطيم بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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