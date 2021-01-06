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موريتانيا تعيد فتح المدارس بعد أكثر من شهر من الإغلاق بسبب كورونا

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موريتانيا تعيد فتح المدارس بعد أكثر من شهر من الإغلاق بسبب كورونا موريتانيا تعيد فتح المدارس بعد أكثر من شهر من الإغلاق بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:07 م الأربعاء 06 يناير 2021

نواكشوط -(د ب أ)

قرر مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في جميع مؤسسات التعليم الموريتانية بعد إغلاق استمر خمسة أسابيع، خوفًا من تفشي الموجة الثانية من التي ضربت البلاد بقوة مقارنة بالموجة الأولى.

وقال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم سيدي ولد سالم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، بعد اجتماع المجلس إن "الدراسة ستستأنف مع وجوب احترام الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا".

وأوضح الوزير أنه "من الضروري الالتزام بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أنها مسؤولية مشتركة.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المدارس في الرابع ديسمبر الماضي حتى الرابع يناير لكنها مددته أسبوعًا إضافيا بسبب ارتفاع الوفيات والإصابات في أواخر الشهر الماضي.

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