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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس"

من جانبه، واصل مجلس النواب الأمريكي، أعماله مساء الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان مجلسا النواب والشيوخ علقا أعمالهما، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط الكونجرس.

وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ترامب، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.