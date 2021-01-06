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النواب الأمريكي يواصل أعماله بعد تعليقها بسبب احتجاجات أنصار

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النواب الأمريكي يواصل أعماله بعد تعليقها بسبب احتجاجات أنصار ترامب النواب الأمريكي يواصل أعماله بعد تعليقها بسبب احتجاجات أنصار

مصراوي Masrawy

09:46 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

واصل مجلس النواب الأمريكي، أعماله مساء الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان مجلسا النواب والشيوخ علقا أعمالهما، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط الكونجرس.

وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.

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