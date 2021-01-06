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مصراوي Masrawy

وكالات

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، محاولته لتغيير نتيجة الانتخابات، واتهم نائبه مايك بنس، بأنه لم يكن لديه الشجاعة لفعل ذلك.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر: "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، مما أعطى فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقًا. الولايات المتحدة تطلب الحقيقة".

وكان نائب الرئيس ترامب، مايك بنس، أكد أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية كما طلب ترامب.

وقال بنس في مستهل الجلسة التي يعقدها الكونجرس مساء اليوم الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، إنه لا يمكن رفض الأصوات التي تجعل جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وفي تغريدة عبر تويتر، طالب دونالد ترامب، من نائبه مايك بنس، بالتحلي بالشجاعة ورفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى، قائلا "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وقال: "إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات، مضيفًا أن بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمام الكونجرس، واقتحم بعضهم المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

كما علق مجلس النواب أعماله، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط الكونجرس.

وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ترامب، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.