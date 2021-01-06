"الرميان" يتوّج الفائزات ببطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية

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"وقت اللياقة" كرّمتهن

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، الفائزات في بطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد في صالة الملز بالرياض.

وحققت شركة وقت اللياقة خمس ميداليات (ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزيتين)، بعد أن نالت لاعباتها: "سارة الحارثي" فضية في فئة 63 كغ، و"نجوى مستوري" برونزية في فئة 84- كغ، و"فاطمة الزهراء صابر" ذهبية في فئة84+، و"ربى القصار" فضية، و"أسماء محمدين" برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبة من مختلف الجنسيات يمثلون مختلف المراكز في المملكة.

من جهة أخرى، كرّمت شركة وقت اللياقة، في مقرها بالرياض، الفائزات الخمس على ما حققنه من إنجاز لافت للشركة في البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لجام جوستن ماسكروف، ومدير عام الإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم، ومديرة إدارة دعم الأعمال في شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة شدن حمد الصقري، ومسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة فضول عربي.