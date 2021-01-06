دون حضور شعبي.. إقامة قداس عيد الميلاد المجيد ببورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد دون حضور شعبي من المواطنين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

واقتصرت الصلوات بكنائس بورسعيد على مجمع أباء كل كنيسة، وشاركهم عدد محدود من الشمامسة ما بين 2 إلى 20 شماس فقط، وذلك حسب التنظيمات الداخلية لكل كنيسة بالمحافظة، وشهدت الصلوات الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجميع، وارتداء القساوسة والشمامسة الكمامات، وتعقيم الكنائس قبل أداء الصلوات.

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، على عدم مشاركة المواطنين في الصلوات بأي كنيسة من كنائس بورسعيد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني، موجهًا الشكر باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس للجهات الأمنية والمرورية على بذل قصارى جهدهم لتأمين مداخل ومخارج كافة الكنائس خلال إقامة القداس.

جدير بالذكر، أن الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، سيقوم بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقد أرسل التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعم الخير على العالم بأكمله، وأن تنزاح أزمة كورونا قريبًا، وأن يحمى الله مصر.