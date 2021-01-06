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رئيس جامعة الأزهر يبحث ترتيبات تخصيص غرف عزل لمنتسبي الجامعة بالمستشفى التخصصي

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رئيس جامعة الأزهر يبحث ترتيبات تخصيص غرف عزل لمنتسبي الجامعة بالمستشفى التخصصي رئيس جامعة الأزهر يبحث ترتيبات تخصيص غرف عزل لمنتسبي الجامعة بالمستشفى التخصصي

مصراوي Masrawy

09:39 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد يحيى، مدير المستشفى التخصصي، وعدد من المختصين بالمستشفيات الجامعية الترتيبات اللازمة للبدء في تشغيل المستشفى لاستقبال أعضاء هيئة التدريس من مرضى .

وطالب المحرصاوي، في بيان اليوم، بالتأكد من جاهزية الغرف وأجهزة التنفس، مشددًّا على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات في أسرع وقت، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، والصيانات، وتأمين الغازات الطبية اللازمة للتشغيل.

يذكر أن جامعة الأزهر استقبلت أعدادًا من مرضى فيروس كورونا بمستشفيات الحسين، والزهراء، وباب الشعرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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مصراوي Masrawy

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