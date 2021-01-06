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مصراوي Masrawy

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، ن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب جو بايدن.

اقتحم عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الاربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي، في الوقت الذي كان مقررًا للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما بثت فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمام الكونجرس، ومحاولة اقتحامه، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

حاول أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحام الكونجرس الأمريكي، تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، احتجاجًا على خسارة ترامب.

وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ترامب، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

بدوره قال السيناتور أمريكي، جيمي جومز، إنه طلب منهم إخلاء مكاتبهم في الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت "العربية".

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.