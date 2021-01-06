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المسماري: الجيش الليبي صد هجومًا لعناصر تخريبية في سبها

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المسماري: الجيش الليبي صد هجومًا لعناصر تخريبية في سبها المسماري: الجيش الليبي صد هجومًا لعناصر تخريبية في سبها

مصراوي Masrawy

09:27 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إن هناك محاولة من المرتزقة المدعومين من تركيا للسيطرة على مناطق النفط في ليبيا، خاصة في سبها

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الجيش سيطر على الوضع وعالجه سريعًا في مدينة سبها.

وأضاف أن جماعات مسلحة جندت مرتزقة أجانب بأموال نعرف مصدرها.

وأكد أن الجيش الليبي يقظ ضد أي محاولة للسيطرة على مناطق جديدة، وأنه صدرت تعليمات وتوجيهات من المشير خليفة حفتر، بالعمل على مدار الساعة، والتواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح الصورة للإعلام وللمواطن الليبي.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أكد مساء الاثنين الماضي، أن تركيا صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأعلن المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، ‏عن أنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها.

‏وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن الجيش سيعمل على تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل، ‏مشيرًا إلى أن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي.

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