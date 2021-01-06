بينها "العلمين والإسكندرية الصحراوي".. المرور تُغلق 4 طرق بسبب الشبورة المائية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إغلاق عدة طرق بسبب كثافة الشبورة مائية.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية بعدة طرق وهي "طريق العلمين الصحراوي، طريق الإسكندرية الصحراوي، الطريق الدولي الدقهلية المتجه إلى الإسكندرية، الطريق الدولي كفرالشيخ-بلطيم، وعلى الفور تم غلق الطرق لسوء الأحوال الجوية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.