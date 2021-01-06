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لا يزيد عن 30 عاما.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم إلى وظيفة معاون نيابة عامة

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مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أعلنت النياية العامة، عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠٢٠ بتقدير عام جيد.

وذكرت النيابة في إعلان لها، أن على من يرغب في التقدم وعمره لا يزيد 30 عاما، يتقدم إلى دار القضاء العالي ومقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية، ويطلب الملف من الموظف المختص خلال الفترة من 16 يناير حتى 21 يناير، مقابل 500 جنيه.

على أن يتقدم الخريج بالملف والأوراق المطلوبة، خلال الفترة من 30 يناير حتى 15 فبراير، بداية من الثامنة مساء وحتى الرابعة مساء، وفق الميعاد المحدد له.

لمعرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة ومواعيد تقديم الملفات طالع الأرواق التالية:

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