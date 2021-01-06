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"يعاكسان المارة".. تفاصيل التحقيق مع التوءم المتهم بالتنمر على المواطنين بإمبابة

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"يعاكسان المارة".. تفاصيل التحقيق مع التوءم المتهم بالتنمر على المواطنين بإمبابة "يعاكسان المارة".. تفاصيل التحقيق مع التوءم المتهم بالتنمر على المواطنين بإمبابة

مصراوي Masrawy

08:13 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، بحبس شقيقين توءم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر على المواطنين في إمبابة.

وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين يدعى إبراهيم حسن، وشهرته "سنجاري" وشقيقه التوءم، تنمرا على المواطنين بشارع الوحدة في إمبابة، والتحرش بالفتيات، ونشرا الفيديوهات على تطبيق "تيك توك" من خلال حساب باسم "كريزي توينز".

وشرحت التحقيقات أن المتهمين يتوقفان بالشارع ويسخران من المارة بألفاظ بذيئة، ويصل الأمر أحيانًا إلى المعاكسة.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتنمر والإساءة لقيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال وقررت حبسهما.

كانت وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تنمر شخص على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تك توك" يظهر فيه شخص يتنمر على المواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توءم، وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما.

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