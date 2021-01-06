أخبار عاجلة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض -
"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر -
البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية -
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة -
"سعودي" يقدم اختراعاً لإعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية "ذاتياً" -
"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني -
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا -
تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ 8 فبراير -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ساسة صرب بارزون يتلقون لقاح كورونا الروسي

Print
ساسة صرب بارزون يتلقون لقاح كورونا الروسي ساسة صرب بارزون يتلقون لقاح كورونا الروسي

مصراوي Masrawy

08:52 م الأربعاء 06 يناير 2021

بودابست - (د ب أ)

تلقى وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، لقاح "سبوتنيك في" روسي الصنع اليوم الأربعاء، إلى جانب رئيس البرلمان إيفيتسا داتشيتش وميرساد جيرليك، وزير الدولة في وزارة الصحة.

وكان المسؤولون أول مواطنين في البلاد يتلقون اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19، في معهد تورلاك لعلم الفيروسات في بلجراد.

ونقلت محطة التلفزيون الصربية الحكومية "آر تي إس" عن فولين قوله إنه كان يريد لقاحا حقا "لأنني أؤمن بالطب الروسي".

وأطلقت صربيا حملة اللقاح في 24 ديسمبر، باستخدام اللقاح الذي صنعته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية لصناعة الأدوية.

وبحسب جيرليك، كان من المفترض أن يتلقى حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية وسكان دور الرعاية، جرعة التطعيم بحلول نهاية الأسبوع.

وحتى الآن، تلقت صربيا 2400 جرعة من اللقاح الروسي الصنع. وتتفاوض الدولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تحتفظ أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية