ساسة صرب بارزون يتلقون لقاح كورونا الروسي

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بودابست - (د ب أ)

تلقى وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، لقاح "سبوتنيك في" روسي الصنع اليوم الأربعاء، إلى جانب رئيس البرلمان إيفيتسا داتشيتش وميرساد جيرليك، وزير الدولة في وزارة الصحة.

وكان المسؤولون أول مواطنين في البلاد يتلقون اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19، في معهد تورلاك لعلم الفيروسات في بلجراد.

ونقلت محطة التلفزيون الصربية الحكومية "آر تي إس" عن فولين قوله إنه كان يريد لقاحا روسيا حقا "لأنني أؤمن بالطب الروسي".

وأطلقت صربيا حملة اللقاح في 24 ديسمبر، باستخدام اللقاح الذي صنعته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية لصناعة الأدوية.

وبحسب جيرليك، كان من المفترض أن يتلقى حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية وسكان دور الرعاية، جرعة التطعيم بحلول نهاية الأسبوع.

وحتى الآن، تلقت صربيا 2400 جرعة من اللقاح الروسي الصنع. وتتفاوض الدولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تحتفظ أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا.