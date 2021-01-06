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"الوزراء" يعتمد ترقية "العصيمي" للمرتبة الـ15 بالحرس الوطني

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"الوزراء" يعتمد ترقية "العصيمي" للمرتبة الـ15 بالحرس الوطني "الوزراء" يعتمد ترقية "العصيمي" للمرتبة الـ15 بالحرس الوطني

صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

فيما رفع "العصيمي " أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولوزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

كما عبر العصيمي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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