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اليوم.. نظر قضية الأهلي ضد بسبب شعار نادي القرن

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اليوم.. نظر قضية الأهلي ضد الزمالك بسبب شعار نادي القرن اليوم.. نظر قضية الأهلي ضد بسبب شعار نادي القرن

مصراوي Masrawy

01:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمود سعيد:

تنظر المحكمة الاقتصادية، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن.

وطالب النادي الأهلي في دعواه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي طالته جراء التعدي على حقه كنادي القرن.

وكان مجلس الزمالك السابق، قام بتعليق لافتة نادي القرن أعلى سور النادي، وتلقي إنذارا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب اللافتة التى تم وضعها على مقر النادى الأبيض فى ميت عقبة.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا.

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