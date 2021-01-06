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تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

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مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 144583 من بينهم 115414 متعافيًا

مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن خروج 813 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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