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اسكتلندا: لن نستقبل للعب الجولف

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اسكتلندا: لن نستقبل ترامب للعب الجولف اسكتلندا: لن نستقبل للعب الجولف

مصراوي Masrawy

12:42 ص الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، أنها لن تسمح بأي زيارة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد إلى اسكتلندا للعب الجولف، مؤكدة أن قيود كورونا في بلادها تطبق عليه كغيره، حسبما ذكرت " اليوم".

وقالت ستورجون إنه ليس لديها فكرة عن خطط سفر ترامب، مشددة على أن قواعد الإغلاق في البلاد التي تمنع دخول معظم الزوار تنطبق أيضا عليه.

وكانت صحيفة "صنداي بوست" كشفت أن ترامب يخطط لزيارة إلى اسكتلندا على متن طائرة عسكرية، خلال الفترة المقبلة، فيما نفقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني لصحيفة "ذا هيل" تلك الأنباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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