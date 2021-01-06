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رئيس وزراء البرتغال يحدد أولويات رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

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رئيس وزراء البرتغال يحدد أولويات رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي رئيس وزراء البرتغال يحدد أولويات رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:14 ص الأربعاء 06 يناير 2021

مدريد - (د ب أ)

بدأت الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بزيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إلى لشبونة مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي مشترك إنه تحدث إلى ميشيل بشكل أساسي حول "الأولويات الرئيسية الثلاث" لرئاسة بلاده للمجلس لمدة ستة أشهر.

وهذه الأولويات هي التعافي الاقتصادي بعد أزمة ، وتوسيع الدعم الاجتماعي، وتقوية الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وشدد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي على أن أهم شيء هو التعافي الاقتصادي بالتأكيد.

وقال كوستا: "بعد العمل الممتاز الذي قامت به الرئاسة الألمانية، حان الوقت للعمل من أجل ضمان تعاف عادل وصديق للبيئة ورقمي". وسلمت ألمانيا الرئاسة الدورية التي تمتد ستة أشهر إلى البرتغال فى مطلع العام الجاري.

كانت هناك انتقادات مؤخرا بشأن البطء في طرح التطعيمات في الاتحاد الأوروبي ببطء شديد.

وأكد ميشيل أن مجلس الاتحاد الأوروبي يحشد طاقاته بالكامل مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق باستخدام اللقاحات.

وقال ميشيل: "نرى أن هذا يمثل تحديا هائلا"، وأعلن أنه سيتم عقد قمة للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو لرؤساء الدول والحكومات قبل نهاية الشهر الجاري.

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