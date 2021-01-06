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منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة الخليج على بيان العُلا

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منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة الخليج على بيان العُلا منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة الخليج على بيان العُلا

مصراوي Masrawy

11:56 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الرياض - (د ب أ)

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم الثلاثاء في محافظة العُلا بالسعودية، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، أشاد بجهود رأب الصدع التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت الحالي، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وثمن على جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

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