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بومبيو: نرحب بإعلان العلا ونشكر الكويت على جهود الوساطة

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بومبيو: نرحب بإعلان العلا ونشكر الكويت على جهود الوساطة بومبيو: نرحب بإعلان العلا ونشكر الكويت على جهود الوساطة

مصراوي Masrawy

11:45 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، الدول الخليجية كافة إلى تسوية خلافاتها واستئناف كافة العلاقات، لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد بومبيو، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة.

ورحب بإعلان العلا الخاص بالقمة الخليجية واعتبره خطوة إيجابية نحو استعادة وحدة الخليج العربي.

وأكد أن الخليج الموحد سيجلب ازدهارًا إضافيًا، موجهًا الشكر إلى الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها حل النزاع الخليجي.

كما أكد أن بلاده متشجعة في الخرق الذي حصل في إعلان العلا اليوم خلال قمة مجلس التعاون الخليجي.

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