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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الاحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة عسير بضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ابها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة الباحة أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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