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كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها

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كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها
وزنها 5 جرامات.. وتتميز بمرشح الألياف النانوية بها المكون من 3 طبقات

كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها

أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في العلا، انتباه متابعي القمة وكذلك متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، كشف أحد مواقع البيع الإلكترونية أن الكمامة صنعت في كوريا الجنوبية وتمتاز بخفة الوزن حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

وتتميز أيضًا بتصميمها ثلاثي الأبعاد، بمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارًا (105 ريالات).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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