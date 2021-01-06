أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة

Print
مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة
تضمنت الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية والتوعوية.. وشملت مدن وقرى المحافظة

مستشفى صامطة تنفذ

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 13301 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 672 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

فيما يواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 169مريضًا ومريضة حتى نهاية العام 2020م من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 تمريض رجال، وممرضة، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

يُشار إلى أن الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى استمرت في تقديم الخدمات للمرضى المسجلين خلال جائحة كورونا حيث قامت بتفعيل عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم من العدوى كمبادرة توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، وتوفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى (أسرّة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة) إضافة إلى الاستشارات الطبية الهاتفية والمرئية لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

شبكة عيون الإخبارية