"اختفى في ظروف غامضة".. مؤسس "علي بابا" يغيب عن الأنظار بعد انتقاد النظام الصيني

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

اختفى الملياردير، مؤسس شركة "علي بابا" العالمية للتجارة الإلكترونية، جاك ما، وأصبح في "عداد المفقودين" بعدما انتقد النظام الصيني، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وبريطانية بينهم "ديلي ميل" و"ياهو فاينانس" و"فوكس بيزنس".

ويُعد الملياردير الصيني جاك ما، أحد أغنى رجال الأعمال في الصين والعالم، وهو مؤسس شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، تقدر ثروته بـ58.4 مليار دولار، ولم يظهر منذ نحو شهرين.

وقالت "ديلي ميل" إن اختفاء الملياردير الصيني، جاء بعد دعوته إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب له بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، ألقاه في شنجهاي.

وقال وقتها: إن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلاً جديدًا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي"، ولم يظهر بعدها، ما أثار شكوكًا في وسائل الإعلام الأجنبية، حول أسباب اختفائه وعدم ظهوره في وسائل الإعلام، منذ ذلك الحين.

ووفقًا لـ"ياهو فينانس" فكان من المقرر أن يشارك الحلقة النهائية لشهر نوفمبر من برنامج "Africa's Business Heroes" وهو مسابقة لأصحاب المشاريع الأفارقة، تقيمه مؤسسة "جاك ما" ولكن ناب عنه مسؤول تنفيذي لدى علي بابا.

واختفى الملف الشخصي من موقع البرنامج التلفزيوني، كما غاب جاك ما، عن المقاطع الترويجية، قبل الحلقة النهائية، في حين أنه قبل أسابيع من الحلقة الأخيرة غرد عبر "تويتر" قائلاً: "لا أستطيع الانتظار لمقابلة المتسابقين".

وتقول "ديلي ميل" إنه لم تظهر أي أنشطة له على تويتر، منذ ذلك الحين بعدما كان يغرد بطريقة شبه يومية، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى تعرضه لأذى جسدي إلى الآن.

ورغم التوتر القائم بين الصين والولايات المتحدة، خاصة في السنوات الأربع الماضية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أن جاك ما، بادر بالتبرع بـ2000 جهاز تنفس اصطناعي لنيويورك، ما دفع ترامب إلى شكره.

وفي 24 ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقًا في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة "علي بابا".

وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، وقتها إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما، في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري، مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.

وذكرت "فوكس بيزنيس" أن "علي بابا" و"مجموعة أنت للخدمات المالية (Ant Group)" تعرضتا للرقابة المالية من قبل الحكومة الصينية، بعد التصريحات التي أدلى بها جاك ما.

وجاءت التحركات الصينية، بعد تصريحات جاك ماك، بعدما صرح بأن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

وكان الملياردير الصيني، خصص ملايين الدولارات لمكافحة وباء كورونا الذي تفشي عالميًا، وأعلن أنه سيمنح 14.4 مليون دولار من مؤسسته لتمويل تطوير لقاح لكورونا في إقليم ووهان الصيني، وتخصيص نحو 2.15 مليون دولار لتطوير لقاح في معهد للعدوى والمناعة في أستراليا.