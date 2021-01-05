سلطنة عمان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

مسقط - (بي بي سي)

سجلت سلطنة عُمان أولَ حالةِ إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى مواطن عائد من المملكة المتحدة.

ونشرت وزارة الصحة العمانية تغريدة على تويتر قالت فيها إنه تم "إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الحالة" مضيفة أن وضعها مستقر وأن المصاب يخضع للحجر الذاتي في منزله.

وحسب آخر بيان لوزارة الصحة في البلاد عن التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فإن إجمالي عدد الإصابات في السلطنة قد أرتفع إلى نحو 130 ألفا ، بعد الإبلاغ عن 190 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، وأن حصيلة الوفيات ثابتة عند الألف و502 وفاة.

يذكر أن سلطنة عمان أغلقت الشهر الماضي جميع حدودها ومنافذها البرية والبحرية وأعلنت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا في بريطانيا وبضع دول أخرى.