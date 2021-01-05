توقعات بعقد جلسات البرلمان الجديد الأحد المقبل.. ومصادر: ننتظر دعوة الرئيس

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مصراوي Masrawy

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الجديد يوم الأحد المقبل.

وأوضح بكري، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تبلغ النواب رسميًّا حتى الآن بموعد الجلسة.

وقالت مصادر، خلال حديثها إلى "مصراوي"، إن البرلمان يعكف على إعداد وتجهيز قاعات البرلمان طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تتناسب مع وجود فيروس كورونا؛ بما يضمن سلامة الأعضاء، مشيرةً إلى أن المجلس بانتظار دعوة وقرار رئيس الجمهورية لانعقاد البرلمان.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب عقد الجلسة الأحد المقبل حتى الآن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذي يكمل به المجلس فصله التشريعي الأول بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

وكان عبد العال قد وجّه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية، لإتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.

وأكد عبد العال أنه إعمالًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وصوّت النواب الحاضرون على فض دور الانعقاد، واختتم رئيس مجلس النواب كلمته في الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعى الأول بـ"تُرفع الجلسة".