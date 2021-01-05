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رابطة العالم الإسلامي تهنئ دول الخليج بالمصالحة: إنجاز معزز لوحدة الصف

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رابطة العالم الإسلامي تهنئ دول الخليج بالمصالحة: إنجاز معزز لوحدة الصف رابطة العالم الإسلامي تهنئ دول الخليج بالمصالحة: إنجاز معزز لوحدة الصف

مصراوي Masrawy

10:48 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأت رابطة العالم الإسلامي قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، على "اتفاق التضامن" الذي شهدته "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في محافظة العلا بالمملكة العربية ، ووصفته بأنه إنجاز كبير (خليجياً وعربياً وإسلاميًا) وقالت إنه معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع.

وتوجهت الرابطة في بيان لها، الاثنين، باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية بأسمى آيات التهاني والتثمين العالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، وكل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.

ودعا أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى والذي دعا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وقادة دول مجلس التعاون خير الجزاء، وأن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها.

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