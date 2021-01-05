"بتعاكس أختي ليه؟".. تفاصيل عتاب انتهى بجريمة قتل "بضربة واحدة" في الهرم

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمنطقة الهرم، اليوم الثلاثاء.

جهود البحث توصلت إلى أن القتيل يدعى "محمد.ع." تحرش لفظيا بفتاة في أثناء سيرها بالشارع. روت الفتاة ما تعرضت له من مضايقة فتوجه شقيقها لمعاتبته "كده عيب.. بتعاكس أختي ليه؟".

تراشق الشابان بالألفاظ في ظل رفض المشكو في حقه الاعتذار عن فعلته غير المقبولة. تطور الأمر إلى شجار بينهما.

صفع الشاب شقيق الفتاة في حضور عدد من أصدقائه، ما دفع أحدهم لإحضار قطعة حديدية مسددا للطرف الثاني ضربة قوية بمنطقة القلب سقط على أثرها على الأرض.

ظن الحضور أن الأمر مجرد حالة إغماء بسيطة سرعان ما سيستعيد بعدها المصاب وعيه وعافيته لكن المفاجأة غير السارة كانت بوفاته متأثرا بقوة الضربة.

في تلك الأثناء ورد بلاغ إلى شرطة النجدة بالواقعة فأخطرت بدورها العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ تنسيقا مع وحدة المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام.

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاونا مباحث الهرم كشفت كواليس ما جرى بدءا من معاكسة القتيل لفتاة واستنجادها بشقيقها وأصدقائه انتهاء بوقوع الجريمة.

وأمكن ضبط المتهم ويدعى "إيهاب.ا." وقطعة الحديد المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى القسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.