أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"بتعاكس أختي ليه؟".. تفاصيل عتاب انتهى بجريمة قتل "بضربة واحدة" في الهرم

Print
"بتعاكس أختي ليه؟".. تفاصيل عتاب انتهى بجريمة قتل "بضربة واحدة" في الهرم "بتعاكس أختي ليه؟".. تفاصيل عتاب انتهى بجريمة قتل "بضربة واحدة" في الهرم

مصراوي Masrawy

11:12 م الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمنطقة الهرم، اليوم الثلاثاء.

جهود البحث توصلت إلى أن القتيل يدعى "محمد.ع." لفظيا بفتاة في أثناء سيرها بالشارع. روت الفتاة ما تعرضت له من مضايقة فتوجه شقيقها لمعاتبته "كده عيب.. بتعاكس أختي ليه؟".

تراشق الشابان بالألفاظ في ظل رفض المشكو في حقه الاعتذار عن فعلته غير المقبولة. تطور الأمر إلى شجار بينهما.

صفع الشاب شقيق الفتاة في حضور عدد من أصدقائه، ما دفع أحدهم لإحضار قطعة حديدية مسددا للطرف الثاني ضربة قوية بمنطقة القلب سقط على أثرها على الأرض.

ظن الحضور أن الأمر مجرد حالة إغماء بسيطة سرعان ما سيستعيد بعدها المصاب وعيه وعافيته لكن المفاجأة غير السارة كانت بوفاته متأثرا بقوة الضربة.

في تلك الأثناء ورد بلاغ إلى شرطة النجدة بالواقعة فأخطرت بدورها العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ تنسيقا مع وحدة المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام.

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاونا مباحث الهرم كشفت كواليس ما جرى بدءا من معاكسة القتيل لفتاة واستنجادها بشقيقها وأصدقائه انتهاء بوقوع الجريمة.

وأمكن ضبط المتهم ويدعى "إيهاب.ا." وقطعة الحديد المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى القسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية