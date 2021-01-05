أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حزب الكتائب: لبنان رهينة بيد إيران وسلاح حزب الله يعرض البلاد للعقوبات

Print
حزب الكتائب: لبنان رهينة بيد إيران وسلاح حزب الله يعرض البلاد للعقوبات حزب الكتائب: لبنان رهينة بيد إيران وسلاح حزب الله يعرض البلاد للعقوبات

مصراوي Masrawy

10:46 م الثلاثاء 05 يناير 2021

لبنان - (أ ش أ)

أعتبر حزب الكتائب اللبنانية، أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا مسئول عسكري إيراني في شأن توظيف الصواريخ الإيرانية لدى "حزب الله" في لبنان وقطاع غزة كخط مواجهة أمامي ضد إسرائيل، تؤكد أن لبنان واللبنانيين رهينة بيد إيران، داعيًا إلى استدعاء السفير الإيراني في بيروت للاحتجاج على هذه التصريحات.

وكان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قال - قبل أيام - "إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل"؛ ما استدعى رفضًا واسعًا من قبل عدد السياسيين اللبنانيين الذين أكدوا رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران.

وأكد حزب الكتائب اللبنانية – في بيان في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد اليوم الثلاثاء – أن سلاح حزب الله غير الشرعي لم يحم لبنان في السابق ولن يحميه، وأنه على العكس من ذلك يعرض البلاد لكل أنواع العزل والحصار والعقوبات الدولية.

وأعرب الحزب عن رفضه لـ "موجات الاستفزاز اليومية" الصادرة عن حزب الله، لا سيما بنشر صور وتماثيل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في شوارع لبنان، مشددا على أن مثل هذه التصرفات تزيد من انقسام اللبنانيين وتجذبهم بصورة أكبر إلى خطاب الكراهية ولغة الحرب.

وأشار حزب الكتائب اللبنانية، إلى أن الطبقة السياسية المتحكمة في إدارة البلاد، أصبحت عاجزة عن التصرف في وقت يمر فيه لبنان بأكثر من أزمة مصيرية تضع لبنان على المحك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية