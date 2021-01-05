الاردن : موقفنا من القضيّة الفلسطينيّة ثابت و نحن من وقع اتّفاق استيراد لقاح الكورونا

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جي بي سي نيوز :- ردّت الحكومة الأردنية على تقرير نشرته “رأي اليوم” قبل يومين تحدّث عن إدخال تعديلات على صياغة البيان الذي تلاه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النوّاب فيما يتعلّق بموقف الأردن من القضيّة الفلسطينيّة نافية ما ورد في التقرير، كما أكدت أن قرار إنشاء المستشفيات الميدانية اتّخذته حكومة الخصاونة وهي التي وقّعت اتفاق استيراد لقاح الكورونا.

و رد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني المتحدث باسم الحكومة الأستاذ علي العايد على التقرير وفيما يلي نصّه:

نشرت صحيفة رأي اليوم بتاريخ 3/1/2012 مادة صحفية تحدّثت عن إدخال تعديلات على صياغة البيان الذي تلاه دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النوّاب فيما يتعلّق بموقف الأردن من القضيّة الفلسطينيّة بعد إلقائه أمس، وهي مغالطات لا تمتّ إلى الواقع بصلة. بالإضافة إلى الحديث عن تجيير الحكومة لعدد من منجزات الحكومة السابقة إلى حسابها الشخصي.

وانطلاقاً من حق الرد والتصحيح نؤكد ما يلي:

أوّلاً: لم تقم الحكومة بإدخال أيّ تعديلات في صياغة البيان الذي تلاه دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النوّاب بعد إلقائه، والنسخة الورقيّة للبيان الوزاري التي تلاها دولة رئيس الوزراء، متطابقة تماماً مع النسخة الإلكترونيّة التي تمّ نشرها، وهذا مثبت بالصوت والصورة، ونقلته وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة (بترا)، وتمّ بثه على الهواء مباشرة لدى العديد من وسائل الاعلام (مرفق الفيديو).

كما لم يتمّ إرجاء نشر البيان الوزاري على الإطلاق لإضافة تعديلات عليه، بل كانت فقرات البيان تبثّ أولاً بأول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة برئاسة الوزراء، وتمّ نشر البيان كاملاً فور انتهاء دولة رئيس الوزراء من إلقائه على موقع رئاسة الوزراء.

ثانياً: حول الحديث عن تجيير الحكومة لعدد من منجزات الحكومة السابقة إلى حسابها الشخصي، نؤكّد بداية أنّ عمل الحكومات الأردنيّة متكامل ومتراكم ومستمر، وهي ليست حكومات أشخاص بل حكومات مؤسّسات؛ لكن ورغم ذلك فإنّ الحكومة الحاليّة لم تجيّر شيئاً من منجزات الحكومات السابقة لنفسها، فقرار إنشاء المستشفيات الميدانيّة اتخذته حكومة الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٠، وتمّ تشكيل لجنة وزاريّة آنذاك للتعاقد مع شركة لإنشاء هذه المستشفيات والعودة بتوصية لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.

أمّا بشأن لقاح فايزر فقد اتخذ مجلس الوزراء بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠ الموافقة على اتفاقيّة توريد لقاح لفيروس كورونا بين وزارة الصحّة وشركة فايزر إكسبورت.

بناءً على ما تقدّم، وانسجاماً مع حقّ الردّ والتصحيح، نرسل إليكم الردّ أعلاه لنشره في المكان والمساحة التي نشرت فيها المادة الصحفيّة محطّ الرد، مع التصويب والتصحيح لما ورد.