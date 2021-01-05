أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى

Print
الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى
وغدًا تتواصل منافسات الجولة 14 بـ 5 مواجهات

الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى

مازال فريق الحزم يغرد خارج السرب في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بعدما نجح في الظفر بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الجبلين ثالث الترتيب إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وتغلب الوصيف الفيحاء على نظيره البكيرية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) ليواصل الضغط على المتصدر ويحافظ على فارق النقاط الـ6 معه، وسقط العدالة رابع الترتيب بفخ التعادل السلبي من أمام مضيفه الشعلة، وتمكن الدرعية من الفوز على ضيفه النجوم متذيل الترتيب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وحقق الساحل فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون رد ليرتقي للمركز التاسع بينما تراجع أحد للمركز الحادي عشر.

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة بـ 5 مواجهات أيضًا، حيث يلتقي عرعر بضيفه الخليج، والطائي يستضيف نجران، والثقبة يلاقي ضيفه هجر، والجيل يحل ضيفًا على النهضة، وجدة يواجه الكوكب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

شبكة عيون الإخبارية