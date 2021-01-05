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رابطة "العالم الإسلامي" تهنئ قادة وشعوب الخليج بمناسبة "اتفاق التضامن"

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رابطة "العالم الإسلامي" تهنئ قادة وشعوب الخليج بمناسبة "اتفاق التضامن" رابطة "العالم الإسلامي" تهنئ قادة وشعوب الخليج بمناسبة "اتفاق التضامن"
وصفته بأنه إنجاز كبير يعزز وحدة الصف ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع

رابطة

هنأت رابطة العالم الإسلامي قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، على "اتفاق التضامن" الذي شهدته "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في محافظة العلا بالمملكة العربية ، ووصفته بأنه إنجاز كبير (خليجيًا وعربيًا وإسلاميًا) وقالت إنه معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع.

وفي التفاصيل، توجهت الرابطة باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية بأسمى آيات التهاني والتثمين العالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، كما تقدمت الرابطة بالشكر إلى كل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.

جاء ذلك في بيان صدر هذا اليوم عن معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى والذي دعا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقادة دول مجلس التعاون خير الجزاء، وأن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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