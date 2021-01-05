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"كفيف" تحتفي باليوم العالمي لـ"برايل " بثلاث فعاليات لمنسوبيها

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قدمت مطبوعاتها للجهات الحكومية والخاصة وعبر مواقع التواصل

أقامت "كفيف"، أمس الاثنين، وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية، وبلدية الشميسي ثلاث فعاليات بمقراتها للتعريف بطريقة برايل للمنسوبين، بمناسبة الذكرى السنوية للفرنسي الراحل "لويس برايل" صاحب طريقة برايل لقراءة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضحت "كفيف "مدى أهمية هذه الطريقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة تزويدها للجهات والأفراد بمطبوعات "برايل".


كما شاركت"كفيف " بتقديم طباعة "برايل" لعدد من جهات القطاع الخاص كالبنوك، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى تفاعلها في المنصات الاجتماعية مع القطاعات المشاركة بتفعيل هذا الحدث، انطلاقاً من دورها الذي يرتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي بالجهات والأفراد بمتطلبات واحتياجات أصحاب الإعاقة البصرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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