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أمير تبوك يشيد بالإدارة الحكيمة والجهود الكبيرة لسمو ولي العهد لإنجاح قمة العلا التاريخية

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أمير تبوك يشيد بالإدارة الحكيمة والجهود الكبيرة لسمو ولي العهد لإنجاح قمة العلا التاريخية أمير تبوك يشيد بالإدارة الحكيمة والجهود الكبيرة لسمو ولي العهد لإنجاح قمة العلا التاريخية
أكد أن النجاح يأتي تجسيداً للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة ونجاح الدبلوماسية

أمير تبوك يشيد بالإدارة الحكيمة والجهود الكبيرة لسمو ولي العهد لإنجاح قمة العلا التاريخية

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وقال في تصريح صحفي إن نجاح القمة الخليجية التاريخية يأتي تجسيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإدارة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والجميع يفخر ويعتز بما بذله سمو ولي العهد حفظه الله من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح في هذه القمة التاريخية في الحفاظ على كيان ووحدة دول مجلس التعاون الخليجية، ولمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها ولم الشمل وتوحيد الصف وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من التطلعات والآمال.

وفي ختام تصريحه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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