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وفاة الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية

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وفاة الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية وفاة الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية

مصراوي Masrawy

10:20 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

نعى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الثلاثاء، الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد، الذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال القاضي في بيان اليوم: "فقد المعهد اليوم أستاذا عزيزا وصديقا غاليا الدكتور أحمد علي بدوي - رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وأستاذ الحد من مخاطر الزلازل".

ونفى ما تردد عن وفاة "بدوي" بفيروس كورونا، موضحا أنه كان يعاني منذ فترة من مرض السرطان.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد بدوي، تدرج في العديد من المناصب العلمية، بدءا من أستاذ مساعد بالمعهد، وصولا إلى رئيس قسم الزلازل؛ إذ حصل الفقيد على العديد من الجوائز، أبرزها السلطنة نهار، لبحوث الفلك والفيزياء.

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